Grana Padano | l’incredibile storia di un prodotto sano e buono

Anolini al Grana Padano - Per preparare gli anolini al Grana Padano, partite dalla pasta fresca all’uovo. Incorporate alla farina le uova e i tuorli, impastate alcuni minuti, fino a quando l’impasto sarà liscio e omogeneo.cucchiaio

Crème caramel salato al Grana Padano - Il crème caramel salato al Grana Padano è un antipasto diverso dal solito che gioca sul contrasto tra dolce e salato. Una ricetta da provare che vi regalerà una bella sorpresa.cucchiaio

Latte, segnali di ripresa - Si è interrotta la lunga sequenza di prezzi in ribasso per il latte spot. Si riduce lo spread con le provenienze estere. In ripresa le quotazioni di Parmigiano Reggiano e Grana Padano. È record per l' ...agronotizie.imagelinenetwork