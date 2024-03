Governo | Meloni scherza | ' Fitto ha cordoni borsa | tocca trattarlo bene'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Il ministroè quello che ha in mano idella...". Cosìla premier Giorgia, a Potenza per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra ile la Regione Molise.