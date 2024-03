Gout Gout a 16 anni è l’uomo più simile a Usain Bolt mai visto | parte male | poi accade la magia

Facebook e Instagram non funzionano . Problemi per entrambi i social network della galassia di Meta, che da qualche minuto, dalle 16.20 circa del pomeriggio di martedì 5 marzo, registrano... (leggo)

Di cosa parla e dove vedere The Chosen One: Composta da sei episodi, la serie è diretta da Everado Gout, che l'ha anche scritta insieme a Leopoldo Gout, Jorge Dorantes, Kevin Rodriguez, Iturri Sosa e Tina de la Torre. The Chosen One su Netflix ...

Di cosa parla e dove vedere The Chosen One: Composta da sei episodi, la serie è diretta da Everado Gout, che l'ha anche scritta insieme a Leopoldo Gout, Jorge Dorantes, Kevin Rodriguez, Iturri Sosa e Tina de la Torre. The Chosen One su Netflix ...