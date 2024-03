Golf | Malnati torna a vincere sul PGA Tour | trionfo al Valspar Championship

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Uno dei ragazzi più gentili. Bravo fratello”. Anche Francesco Molinari si aggiunge al coro di congratulazioni per Peterto al successo dopo nove anni dalla prima e ultima volta sul PGA, grazie alla vittoria in Florida del, con un totale di 272 (66 71 68 67, -12) colpi. All’Innisbrook Resort (Copperhead Course, par 71) di Palm Harbor, il 36enne di New Castle (Indiana) precede i connazionali Cameron Young, secondo con 274 (-10), e Chandler Phillips, terzo con 275 (-9), come il canadese Mackenzie Hughes. Quarto posto invece per Xander Schauffele (276, -8). Fuori al taglio invece Francesco Molinari, la cui gara è finita dopo 36 buche con un totale di 143 (70 73, +1) colpi. “Non riesco a descrivere le emozioni che sto provando, è semplicemente fantastico. Quello che ...