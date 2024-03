Gli uccelli trasmettono segnali complessi con canti semplici

(Di lunedì 25 marzo 2024) Comunicazione tra gli: l’importanza del canto Uno studio ha rivelato che la qualità del canto di un uccello influenza la scelta del partner maschio durante il corteggiamento. Apprendimento automatico per analizzare idegliUn nuovo approccio utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare le complesse caratteristiche presenti neidegli. Questo metodo innovativo offre nuove prospettive nello studio della comunicazione animale. L'articolo proviene da News Nosh.

Origini del dibattito sull’evoluzione del volo degli uccelli Per decenni, la comunità scientifica ha discusso se il volo degli uccelli si sia evoluto da animali che planavano dagli alberi o da ... (newsnosh)

giochi per pappagalli: un’opportunità di arricchimento cognitivo I pappagalli, intelligenti e giocosi, hanno bisogno di stimoli cognitivi per evitare la noia. I proprietari ricorrono a giochi per ... (newsnosh)

Il Misterioso falco di Eleonora e la sua Tecnica di Caccia Unica Nome: Il falco di Eleonora ( falco Eleonora e) Dove vive : Nidifica nel Mediterraneo e svernante in Madagascar. Un Predatore imprigiona ... (newsnosh)

In dieci anni sono scomparsi milioni di uccelli e l'80% di insetti: così il Pianeta muore - L'allarme di Frans Schepers, fondatore di Rewilding Europe, in occasione della Giornata.«Ripristinare gli ecosistemi non è un’idea romantica».La legge della Ue ...corriere

Villasanta, un’oasi dove c’era il petrolio: un Comitato vuole proteggerla dai capannoni - La natura si riprende gli spazi dell’ex raffineria. I residenti chiedono di salvaguardare quel pezzetto incontaminato dove sono comparsi volpi, lepri, conigli e tante specie di uccelli ...ilgiorno

Stava potando gli alberi del suo giardino e montando delle casette per gli uccelli sui rami, quando è caduto, morendo sotto gli occhi della moglie. - Incidente nella sua casa in Vallecamonica sotto gli occhi della moglie. La Fidal: “Grave perdita per l’atletica” ...milano.repubblica