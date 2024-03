Gli eredi di Pietro Leemann si raccontano Ecco passato | presente e futuro del ristorante che ha fatto dell' alta cucina naturale un sistema di pensiero E di vita

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 25 marzo 2024) «Sarebbe bellissimo. Ci ha risposto così quando gliel’abbiamo proposto». Per Sauro Ricci e Raffaele Minghini è stato un passaggio, comeè tutto quello che succede al Joia, sul piano lavorativo come su quello emotivo. Saranno loro tra un anno - mese più mese meno - a raccogliere il testimone del cuoco (scrittore, pensatore, filosofo, maestro) che nel 1996 ha ottenuto la prima stella Michelin per unvegetariano (nonché la stella verde nell'edizione 2021). Ma quello cheLeeman “lascia” per ritirarsi da monacoa religione indiana Krishnaita in una comunità spirituale in Svizzera, dove è nato, non è un semplice. È un paradigma etico, un microcosmo umano dove la crescita personale a 360 gradi si persegue attraverso un dialogo costante, senza ...