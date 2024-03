Gli angeli necessari di Anselm Kiefer

Baskin, Onions vince al supplementare ed è primo nel girone - Ultima giornata di stagione regolare per gli Onions sul campo di S.Pietro in Casale contro Molinella, in una sfida che decide le prime posizioni del girone. Parte forte Molinella a segno ripetutamente ...altarimini

Bimba neonata salvata dai medici del Goretti di Latina - Dopo una gravidanza senza intoppi, appena nata la bimba ha mostrato subito i sintomi di una grave insufficienza respiratoria curata in tempo dal personale medico ...latinaquotidiano

AL PRONTO SOCCORSO DI LOCRI, DIRETTO DAL PRIMARIO FRANCESCO RISPOLI, OPERATORI SANITARI COME angeli IN CAMICE BIANCO - Un prezioso e insostituibile lavoro, in prima linea, 24 ore su 24, per salvare vite umane, per alleviare la sofferenza, per fronteggiare situazioni verament ...telemia