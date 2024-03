Gli agenti segreti italiani annegati nel naufragio nel Lago Maggiore erano in missione

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 25 marzo 2024) La verità, o almeno parte di essa, sugli 007nelil 28 maggio 2023, arriva grazie a una targa dedicata ai duedell’Aise che hanno perso la vita: Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi. In occasione della Giornata della memoria 2024 nella sede del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza italiano, su una parete commemorativa sono state esposte le biografie dei caduti dei servizidel nostro Paese. Sia per Alonzi che per Barnobi è scritto: “Perde la vita nelle acque delil 28 maggio 2023, nel corso dello svolgimento di una delicata attività operativa con Servizi Collegati Esteri”. A riportare la notizia è il sito di Repubblica.