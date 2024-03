Gli 007 annegati sul Lago Maggiore cercavano armi iraniane per la Russia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024) È sempre più probabile che fosse una pista iraniana quella che veniva seguita dai 21 agenti segreti (13 del Mossad, 8 italiani) protagonisti del naufragio avvenuto il 28 maggio 2023 nelsulla barca Goduria condotta dallo skipper Claudio Cnati. In quella tragedia perse la vita la moglie dello skipper, la russa Anja Bozskova, un misterioso agente del Mossad appena andato in pensione, il cui nome di copertura era Erez Shimoni, e due agenti dell’Aise italiano, Tiziana Barnobi e Claudio Alonzi. Come rivelato domenica 24 marzo da Open solo qualche giorno fa in occasione della Giornata della Memoria delle vittime dei servizi segreti il Dis ha svelato nelle brevi biografie dei due caduti che si trovavano in servizio su quella barca. «Perde la vita», è scritto per ciascuno dei due, «nelle acque del...