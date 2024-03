Giugliano | si torna in classe al Minzoni ma il banco di Maria è vuoto | “Sognava il teatro”

(Di lunedì 25 marzo 2024) La campanella stamattina all’istituto Marconi è risuonata ma soprattutto in IA lo spirito non è quello di sempre dopo la tragica morte diCammisa, la studentessa di 14 anni venuta a mancare inlo scorso venerdì. Da oggi il suoe lo sarà per sempre., siinL'articolo Teleclubitalia.

torna libero Patrizio Picardi , uno degli esponenti di spicco del clan Mallardo di Giugliano . Così come anticipa Internapoli, Picardi è stato scarcerato su decisione della Corte d’Appello di Napoli ... (teleclubitalia)

Ottimo successo dei ragazzi di bertotto che con un gol del neo acquisto Maselli nei primi minuti di gara. play off di nuovo vicini, Latina sempre più in crisi. Tigrotti in zona play off a quota 33 ... (teleclubitalia)

I giallorossi esonerano l’ex Jesina femminile dopo due settimane e richiamano il tecnico chiaravallese per cercare di scacciare la crisi Staffolo , 4 marzo 2023 – È durata appena due settimane ... (vallesina.tv)

Change in Cardiology 4.0: torna il Congresso sulle patologie cardiovascolari - focus su cuore e diabete, sulla terapia ipolipemizzante,i principali temi che verranno affrontati in occasione dell'appuntamento annuale di Change in Cardiology 4.0.corrierequotidiano

Serie C Girone C: analisi della 33esima giornata. Giugliano e Juve Stabia si aggiudicano i derby campani - Il Monopoli interrompe l’imbattibilità del Benevento di Auteri ed espugna il Vigorito grazie al gol di Tommasini nel secondo tempo. Come all’andata, sono proprio i biancoverdi ad interrompere la serie ...internapoli

Sassuolo Femminile, prova di forza della Roma al Tre Fontane: finisce 3-0 - Il Sassuolo Femminile torna sulla terra dopo l’1-0 alla Fiorentina e cede il passo al “Tre Fontane” alla capolista Roma, sempre più indirizzata verso la vittoria del campionato. Finisce 3-0 per le gia ...canalesassuolo