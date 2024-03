Giro d' Italia 2024 sulla Rai - Partenza da Torino | Arrivo a Roma | Tappe e Copertura TV

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 25 marzo 2024) Torna la corsa adi ciclismo su strada più attesa d’. Quest’anno il percorso si estende da Venaria Reale a, passando per Pompei: un tracciato che vanta 3.386 km totali e 44.550 km di dislivello. Dal 4 al 26 maggio, seguì tutte ledelsu Rai 2, Rai Sport, RaiPlay, Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, RaiPlay Sound, RaiNews e Rai.Gli appassionati di sport non potevano chiedere di più a unricco di eventi. Tra i tanti appuntamenti attesi per la stagione, uno dei più iconici è ild’, arrivato quest’anno alla sua 107ª edizione. La carovana rosa partirà dail 4 maggio e proseguirà per altre 20che si concluderanno il 26 maggio con ...