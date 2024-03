Giornate Fai a Filottrano | più di duemila a Villa Centofinestre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024), 24 marzo 2024 – Circa 2000 persone hanno fatto visita aeccezionalmente aperta per leFai di primavera, sabato 23 e domenica 24 marzo. Era il 2015 quando l’amministrazione Giulioni, appena insediata, con la collaborazione dei proprietari, si attivò per rendere fruibili i palazzi presenti in città: da quelli in centro storico alle ville delle antiche famiglie nobiliari. Ogni volta è sempre un successo: merito della macchina organizzativa messa in piedi con la preziosa collaborazione del Fai, del Comune di, della Protezione Civile, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dei tanti volontari sempre pronti a dare una mano.è una dimora signorile di campagna, edificata nei primi anni del Settecento ...