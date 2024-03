Gigi D’Alessio | in pre-save il nuovo singolo Nu dispietto

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nuè ildi, disponibile in pree preadd e che anticipa il prossimo disco di inediti Nu(GGD Edizioni Srl/Sony Music) è ildiin uscita il 29 marzo e già disponibile in pree preadd. Un brano speciale, in cui una voce di donna si intreccia con quella diper cantare l’amore e raccontare due vite che finalmente si incontrano creando un legame che dà pace e cura. “Un dispetto” per entrambi pensare che prima fossero altre braccia a stringere tutto quell’amore, ma più forte del rimpianto di non essersi incontrati prima è il desiderio di rimanere insieme per sempre. L’artista sceglie ...

Gigi D'Alessio's New Beginnings in Neapolitan Language - Gigi D'Alessio starts anew from his dialect, or rather from the Neapolitan language, increasingly at the center of a rediscovery that has allowed it to regain the role it belongs to, that of ...ilmattino

Gigi D'Alessio, nel nuovo singolo duetto con cantante misteriosa - Gigi D'Alessio riparte dal suo dialetto, anzi dalla lingua napoletana, sempre più al centro di una riscoperta che le ha permesso di riconquistare il ruolo che le appartiene, quello ...ilmattino

“Nu Dispietto” il nuovo singolo di Gigi D’Alessio - “NU DISPIETTO ” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in uscita il 29 marzo e già disponibile in presave e preadd al seguente link: Un brano speciale, in cui una voce di d ...radiowebitalia