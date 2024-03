Giappone | boom di infezioni da streptococco killer “La ‘malattia carnivora’ uccide di più tra gli under 50”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2024 - Incresce l'allarme per la sindrome da shock tossico streptococcico (STSS), una rara e potenzialmente mortale infezione batterica che si sta diffondendo a ritmi impressionanti, mentre le autorità sanitariesi non riescono ancora a identificarne la causa. Già lo scorso anno la STSS, la forma più grave della malattia dadi gruppo A, era stata segnalata in 941 pazienti con un tasso di mortalità di circa il 30%. La malattia carnivora La STSS, chiamata anche “flesh-eating disease” cioè la "malattia carnivora" perché può causare cancrena nei tessuti infetti e necrosi dei tessuti connettivi che ricoprono i muscoli, quest'anno è ancora più minacciosa a causa della presenza di ceppi di batteri altamente virulenti e infettivi. L'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive (NIID) dall'inizio ...