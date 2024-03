Gianni Loffredo nuovo pilota ufficiale Gretaracing

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 25 marzo 2024) In vista dell’impegno agonistico 2024 con la novità Supersalita, e come anticipato già a inizio anno dal presidente della scuderia Vito Guarini,annuncia grandi novità per la stagione entrante: nuovi portacolori e nuove vetture andranno a popolare infatti il paddock dell’inedito formato predisposto da ACI Sport per il massimo titolo tricolore di velocità in salita. Prima novità tra tutte, l’arrivo in scuderia di unche affronterà la stagione 2024 con i colori di: si tratta dell’espertosalernitano, figura di assoluto spicco nel mondo delle cronoscalate nostrane e vincitore di numerosi allori nazionali. Dal suo esordio agonistico nel 1983,ha raccolto infatti successi costanti ...