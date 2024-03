Gianluca Grignani interrompe concerto per problemi tecnici e lascia il palco | Qui non va un ca**o - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024)si arrabbia eila Novara per. Il cantautore italiano non ce l'ha fatta più ed ha sbottato ammettendo di essere "costretto a finire qua perché non va un", aggiungendo di non aver "capito il motivo, ma si stanno divertendo a rompere i co**o