Gianluca Festa si dimette da Sindaco di Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna voce che girava con insistenza lungo i marciapiedi della città digià dal fine settimana e che ora si concretizza:avrebbe già rassegnato le dimissioni dalla carica di. Se, dunque, la notizia, non viene accolta come un “fulmine a ciel sereno”, in molti hanno stentato sino all’ultimo a credere che il primo cittadino maturasse una decisione del genere. Lo ha fatto ufficialmente, non prima di aver convocato tutta la sua squadra di governo, da assessori e consiglieri, per informarli della decisione che dovrebbe essere ufficialmente protocollata nella mattinata di domani, martedì 26 marzo. Le dimissioni diarrivano alla vigilia dell’udienza di Riesame ( fissata per mercoledì 27 marzo) in relazione all’inchiesta che lo deve indagato per ...