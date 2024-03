Giada D’Antonio doppio titolo italiano ad Andalo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’atleta dello sci club Vesuvio vince il SuperG e il Gigante dei campionati Italiani Allievi. È salita per la prima volta su un podioa 9 anni e da allora non è mai scesa(TN), 23 marzo 2024 –ha conquistato ad, in Trentino, ben due titoli italiani della categoria Allieve ai Campionati Italiani che si sono appena conclusi nel comprensorio sciistico della Paganella. Ha vinto nella specialità del SuperG e nello slalom Gigante. Le è sfuggito ildello slalom per un’incidente in prima manche, nella gara conclusiva della manifestazione, ma ha fatto registrare anche il miglior tempo nelle prove di Ski Cross, la prima gara in programma che poi è stata annullata. L’atleta dello sci club Vesuvio aveva 9 anni quando vinse, nel 2018, la finale ...