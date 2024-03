GF | sondaggio dei fan in vista della finale | Beatrice la più amata | bene anche Perla

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Grande Fratello, stasera 25 marzo, andrà in onda in prime time con l’ultima puntata stagionale in cui Alfonso Signorini annuncerà il nome del vincitore.Luzzi,Vatiero, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Simona Tagli hanno già conquistato un posto in, a loro si aggiungerà un sesto finalista tra Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Letizia Petris. Ma ad oggi chi è il candidato numero uno alla vittoriasecondo i sondaggi del web? Scopriamolo insieme. Grande Fratello:la piùdagli utenti del web, molto apprezzataC’è grande attesa di scoprire chi vincerà l’attuale edizione del Grande Fratello, facendo riferimento alaperto in questi giorni su grandefratello.forumfree, la ...