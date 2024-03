GF | Mirko e Perla | lui fa la proposta di matrimonio? Il video

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nella finale del Grande Fratello 2023/2024 è prevista unadidiBrunetti perVatiero. Almeno questo è ciò di cui stanno parlando i fan della coppia dopo uncondiviso da Marco Maddaloni nelle scorse ore. Il pubblico affezionato ai due ex partecipanti di Temptation Island è in delirio e spera vivamente che stasera avvenga questa graditissima sorpresa. Si chiuderebbe così un cerchio, chehanno mantenuto aperto per tutto questo tempo, dalla scorsa estate. Grande Fratello,fa ladi? Leggi anche: GF 17, dove rivedere la finale: replica in TV ecompleto Il percorso di...