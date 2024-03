GF | la sorella di Greta spara a zero su Beatrice | “Incommentalbile | si deve sciacquare la bocca Se ci fossi stata io…”

La famiglia di Greta Rossetti è stata decisamente protagonista di questa edizione di Grande Fratello . In primis la mamma, la signora Marcella Bonifacio, è stata spesso intervistata da giornali e ... (isaechia)

Grande Fratello, ultime polemiche per Beatrice Luzzi: la “gufata” di Anita e l’attacco della sorella di Greta - Ecco i dettagli. Tutti contro Bea: attacco della sorella di Greta, gufata di Anita Insomma, fino all’ultimo non ci sono regole. Tra poche verrà fuori il nome del vincitore del Grande Fratello 2023, e ...libero

Finale Grande Fratello, come si svolgerà: le anticipazioni dell’ultima puntata - Finale Grande Fratello, come si svolgerà: le anticipazioni dell'ultima puntata in onda stasera, lunedì 25 marzo su Canale 5.blogtivvu

La sorella di Greta contro Beatrice Luzzi: “Incommentabile, dovrebbe sciacquarsi la bocca!” - La sorella di Greta Rossetti contro Beatrice Luzzi: “Incommentabile, dovrebbe sciacquarsi la bocca!”, ecco il suo durissimo sfogo.blogtivvu