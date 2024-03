La seconda vittoria in due amichevoli giocate contro la Francia dà qualche fiducia in più alla Germania di Nagelsmann, che approccia all’europeo casalingo non certamente sotto i migliori auspici. Un ... (infobetting)

Germania- Olanda: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Germania e Olanda si affronteranno nell`ultima amichevole prima degli Europei di quest`estate. Entrambe le nazionali vengono da due vittorie convincenti nell`ultima.calciomercato

Atalanta, Koopmeiners si ferma con l’Olanda: Napoli a forte rischio - "Koopmeiners non andrà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista ha accusato un infortunio nella partita contro la Scozia e non recupererà in tempo per la partita contro la Germania. Ti auguriam ...gonfialarete

Paesi Ue al rallentatore sulla Difesa comune, ma aumentano i timori di escalation in Ucraina - Discussioni sui finanziamenti per la Difesa europea rinviate, i leader chiedono di «esplorare tutte le opzioni e riferire entro giugno». Macron ipotizza strumenti come quelli al tempo del Covid, ma no ...corriere