Germania-Olanda Amichevole | 26-03-2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 25 marzo 2024) La seconda vittoria in due amichevoli giocate contro la Francia dà qualche fiducia in più alladi Nagelsmann, che approccia all’europeo casalingo non certamente sotto i migliori auspici. Un gol per tempo, entrambi nei primi minuti di ciascuna frazione di gioco, hanno steso i bleus, limitati pure nel gioco a 2 soli tiri in porta in tutta la gara. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Berlino alza l'allerta dopo l'attentato a Mosca: i fiancheggiatori dell'Isis in Germania e il pericolo agli Europei - In Renania (dove la Nazionale giocherà gli Europei di calcio) risiedono alcune decine di simpatizzanti dell'Isis Khorasan ...corriere

Atalanta, infortunio in nazionale per Koopmeiners: salta la Germania - Problemi fisici per Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell' Atalanta salterà la prossima sfida dell'Olanda in amichevole contro la Germania.corrieredellosport

Koopmeiners, infortunio con l'Olanda: Atalanta in ansia per le sue condizioni - Il centrocampista out per la sfida contro la Germania: ora la Dea dovrà valutare l'entità del problema accusato in nazionale ...tuttosport