Georgia-Grecia | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 25 marzo 2024) Martedì 26 marzo 2024, alle ore 18, presso la Boris Paichadze Dinamo Arena di Tblisi, si giocherà, match valido per la finale playoff Euro 2024, per cui la vincente accederà direttamente al torneo continentale.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pur non partendo con i favori del pronostico, ini hanno ottenuto il pass per i playoff, chiudendo al quarto posto con 8 punti. Nella semifinale hanno regolato il Lussemburgo per 2-0 Gli ellenici, invece, si sono particolarmente distinti nel girone di qualificazione chiudendo dietro le due super favorite come Francia ed Olanda. Nella semifinale playoff non c’è stata storia contro il Kazakistan, battuto per 5-0. Adesso, dopo aver mancato due Mondiali consecutivi, la Nazionale di Poyet vuole tornare nel calcio che conta ...