Genoa vs Frosinone | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 25 marzo 2024) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Se per i rossoblù la salvezza è pressocchè matematica, per i ciociari è tutta da conquistare.vssi giocherà sabato 30 marzo 2024 alle ore 15 presso lo stadio MarassiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù sono ad un passo dal festeggiare la salvezza matematica, essendo dodicesima con 34 punti, ed un margine di dieci punti sulla zona retrocessione. La squadra di Gilardino nelle ultime cinque partite è stata altalenanti con due pareggi, due sconfitte e una vittoria I ciociari sembravano poter raggiungere una salvezza tranquilla, ed invece si trovano in piena zona retrocessione, frutto di un girone di ritorno disastroso. La squadra di Di Francesco, attualmente a meno uno dalla permanenza ...