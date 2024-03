Gb accusa la Cina per cyberattacco | ' è minaccia epocale'

La polizia brasiliana ha raccomandato il 19 marzo l’incriminazione del L’ex presidente di destra Jair Bolsonaro , sostenendo di aver e prove sufficienti per perseguirlo per falsificazione dei ... (internazionale)

La Procura di Vicenza ha chiesto il processo per la cantante Madame e per la tennista Camila Giorgi per il caso delle false vaccinazioni anti Covid (notizie.virgilio)