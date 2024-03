Gazzaniga | investita da un’auto | donna di 70 anni grave in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – Incidente stradale, poco dopo le 14, nel territorio comunale di, comune della val Seriana. È accaduto in via Vittorio Veneto dove un pedone, unadi 70, è stato investito da un veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, la pensionata avrebbe riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 conmedica e un’ambulanza che poi hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato laall’Papa Giovin codice rosso. Sul posto intanto proseguono i rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.