DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 110 di conflitto Guerra Israele ... (notizie)

Secondo i militari israeliani, Hamas è barricato all'interno della struttura: bombe contro reparto maternità e pronto soccorso. Al via missione Baerbock in Egitto, Israele e Cisgiordania I miliziani ... (sbircialanotizia)

Guerra Israele-Hamas, news di oggi: violenti combattimenti in ospedale al-Shifa - L’ospedale Al-Shifa è diventato ancora una volta un campo di battaglia. Nelle prime ore di lunedì 18 marzo, l’esercito israeliano ha dato il via… Leggi ...informazione

Gaza, violenti scontri nell'ospedale al-Shifa. Oggi all’Onu voto per cessate il fuoco - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà oggi una nuova bozza di risoluzione che chiede il ''cessate il fuoco sostenibile e permanente'' nella Striscia di Gaza dopo che la Cina e la Russia ...adnkronos

La nostalgia di Auschwitz. Il 7 ottobre, Hamas e quel rimpianto per la Shoah che esiste in occidente - Tutte le guerre causano sofferenze, ma le crudeltà inflitte agli israeliani il 7 ottobre sono diverse. Le azioni di Hamas avevano come scopo non la conquista, ma l’umiliazione degli ebrei ...ilfoglio