Gaza oggi | ennesimo attacco a un ospedale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024). Nel sesto mese della decima guerra tra palestinesi e israeliani, la diplomazia fatica ancora a raggiungere almeno una tregua. La situazione nel sud della Striscia diè tesa, con bombe che colpiscono ospedali e morti tra pazienti, medici e rifugiati.(dopo il rinvio) vediamo il voto del Consiglio di sicurezza dell’Onu rispetto alla molto richiesta risoluzione alternativa per il cessate il fuoco a. In un primo momento era prevista per sabato, ma il rinvio è stato deciso per consentire nuove discussioni. Le discussioni si orientano su un progetto di risoluzione preparato da diversi membri non permanenti del Consiglio, la cui ultima versione «chiede un cessate il fuoco umanitario immediato». Israele continua a mettersi di traverso con le Nazioni Unite rispetto a qualsiasi forma ...