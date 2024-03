Gaza | l’Onu approva risoluzione cessate il fuoco Tensioni tra Israele e Stati Uniti

Per la prima volta da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas , il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha adottato una risoluzione in cui chiede "un cessate il fuoco immediato" a Gaza . Dopo vari ... (today)

Gaza, la Francia chiede "cessate il fuoco permanente" dopo il Ramadan - Nazioni Unite (New York), 25 mar. (askanews) – Il cessate il fuoco immediato per il Ramadan chiesto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deve essere seguito da un "cessate il fuoco permanent

Tajani, la risoluzione dell'Onu è un primo passo positivo - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato per la prima volta la risoluzione che chiede il cessate il fuoco a Gaza. La decisione è arrivata dopo mesi di stallo e flop vari a seguito del potere di

Gaza, l'Onu approva la risoluzione per il cessate il fuoco - NEW YORK - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione per il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza e per l'immediato rilascio degli ostaggi israeliani. La nu