Gaza | Hamas barricato nell’ospedale al-Shifa | bombe contro reparto maternità e pronto soccorso

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di venerdì 22 marzo, in diretta. Erdogan: «Dio possa distruggere Netanyahu». La risposta di Israele : «Stia zitto e si vergogni» (corriere)

Guerra in Medio Oriente, Macron avverte Netanyahu, l’esodo forzoso è un crimine di guerra. Oggi il voto all’Onu su tregua - Alla gente stremata di Gaza ora non arriveranno più nemmeno gli aiuti dell'Unrwa. Dopo l'attacco di ieri al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, accusato di aver trascinato le Nazioni Unite ...ilsecoloxix

Isis e l'attentato a Mosca, la strategia jihadista: diventare i protagonisti dei conflitti globali - ROMA «L'allarme per il rischio di attentati terroristici da parte di Daesh in Occidente non è mai cessato. Lo dimostrano i report annuali dell'intelligence. La ...ilmessaggero

Gerusalemme, Pasqua di guerra - È iniziata la Pasqua di guerra in Terra Santa. Ieri, all'inizio della Settimana Santa per i cristiani, i riti della Domenica delle Palme si sono mischiati con le feste ebraiche di Purim, che guarda ve ...ilsecoloxix