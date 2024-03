Garofalo Health Care “scoppia“ di salute e si espande

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) UN’AVVOCATA CON LA PASSIONE di famiglia per la Sanità. Capace di costruire, fondandolo nel 1999, uno dei più importanti gruppi italiani della sanità accreditata quotato in Borsa dal 2018 e in costante crescita negli anni con ricavi che nel 2022 sono aumentati del 13,7% a 322,6 milioni di euro e nel 2023 si sono ulteriormente incrementati con un più 14,3% a 368,7 milioni nei dodici mesi. Il gruppo si chiamaed è guidato dalla Ceo e principale azionista Maria Laura, nominata dal presidente Sergio Mattarella Cavaliere al Merito del Lavoro nel 2020 anno in cui ha ricevuto anche il Premio Bellisario per l’imprenditoria. "Dopo la Laurea in Giurisprudenza e aver lavorato in un noto studio legale romano – racconta Maria Laura– il mio percorso nella Sanità è iniziato ...