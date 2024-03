Gareca | «Sanchez per noi protagonista! All’Inter poca continuità»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Ricardo, CT del Cile, ha fatto il punto su uno dei giocatori per lui più importanti: Alexis. Le sue parole, riportate da ESPN Chile, vertono anche sul suo impiego– Questo il pensiero di, CT del Cile, su Alexis: «Lo considero un elemento chiav per noi, può avere un rendimento importante ovunque giochi.ha fatto vedere ottime cose, ma non con lache sta cercando. È in un momento della sua carriera in cui può scegliere cosa fare per essere felice. Ha avuto una carriera brillante e ovunque giochi noi faremo affidamento su di lui».