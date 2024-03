Gallarate | Rolex pagati con banconote false | denunciato finto commerciante svizzero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – Una truffa architettata con attenzione, destinata a concludersi con successo se non fosse stato per due piccoli dettagli. Le impronte digitali lasciate su un tavolo e la targa dell'auto riprese dalle telecamere di sorveglianza hanno inchiodato il presunto autore di un raggiro portato a termine con il metodo “rip deal”. Ovvero, la formula del cambio di valuta “sporco”, per cui ci si fa consegnare dei beni pagandoli conche si rivelano. 20040811- GINEVRA-CRO- SVIZZERA: OROLOGI, DISTRUTTE CINQUE TONNELLATE DI FALSI- A confiscated counterfeit, left, and an original one, right, are shown, in Cressier Switzerland, Wednesday 11 August 2004. Five tons of counterfeit Swiss watches have been shreddered at the Buehlmann recycling company in Cressier, by order of the Federation ...