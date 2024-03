Gallant in Usa | ' non abbiamo il diritto di fermare guerra'

(Adnkronos) - Israele ha attacca to obiettivi della milizia sciita Hezbollah sostenuta dall'Iran in Libano, ha dichiarato l'esercito nelle prime ore di domenica. I jet da combattimento delle Forze di ... (liberoquotidiano)

Pubblicato il 24 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Israele ha attacca to obiettivi della milizia sciita Hezbollah sostenuta dall'Iran in Libano, ha dichiarato l'esercito nelle prime ore di domenica. I jet ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Israele ha attacca to obiettivi della milizia sciita Hezbollah sostenuta dall'Iran in Libano, ha dichiarato l'esercito nelle prime ore di domenica. I jet da combattimento delle Forze di ... (webmagazine24)

Netanyahu trema. L'Onu chiede il cessate il fuoco a Gaza: tutti uniti, per la prima volta - Gli Usa non esercitano il veto, un duro colpo per il premier israeliano. Che peraltro arriva lo stesso giorno in cui il suo ministro Gallant è in missione a ...huffingtonpost

MO, OGGI VOTO ONU - Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si esprime oggi su un nuovo testo che chiede un cessate il fuoco a Gaza durante il mese sacro musulmano del Ramadan. La risoluzione, presentata dai dieci membri elet ...9colonne

Armi, sanzioni e diplomazia: le tre leve di Biden per fare pressioni su Israele - Il presidente americano potrebbe decidere di rallentare o bloccare le forniture militari, rompere lo scudo diplomatico alle Nazioni Unite e addirittura ...repubblica