Galderisi | «Nell’Italia tutti attaccanti | vedete Darmian o Bastoni!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024)parlando del problemanella Nazionale di Spalletti ha preso in esame i movimenti di. Peraltro due dell’Inter.? ‘Nanu’ Giuseppea Tmw Radio si esprime sulla Nazionale: «Ieri quante volteda terzo interno si trovava in area avversaria,quante volte viene a giocare. Ci sono dei meccanismi in cui nessuno non deve avere iniziativa. Se il gioco si sviluppa a destra, non è detto chenon possa andare a fare l’attaccante. Dalla parte opposta te lo trovi in area. L’iniziativa che porta la mentalità di Spalletti è quello di dire che non ci sono, ma qua siamo...