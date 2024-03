Gaia De Martino | Alessandra Celentano le assegna la lap-dance | lei piange | “Mi sento ridicola”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 25 marzo 2024) Era settembre quando, per spronareDe, le hato una coreografia creata ad hoc per mostrare il corpo. Oggi, a distanza di sei mesi, ha provato adrle un altro compito simile a quello e la reazione non è cambiata: lacrime. La ballerina, ora come a settembre, si è messa are sostenendo di non sentirsi a proprio agio e di trovarsi. E pensare che appenata la coreografia al palo, la sua reazione è stata positiva: “Questa coreografia è diversa, qui posso imparare qualcosa in più anche io. Per me è un guanto equo. Io non mis3xy, ma è una questione personale e sarà sempre così. Però nella danza devi anche sapere anche fingere, in un certo senso. Sarà ...