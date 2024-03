Gaeta | avvicendamento alla carica di Vicesindaco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – L’Assessore Gianna Conte aggiunge alle sue deleghe anche ladi vice sindaco precedentemente ricoperta dall’Assessore Teodolinda Morini sin dall’inizio del mandato. Il Sindaco Cristian Leccese, con un suo provvedimento, ha disposto l’per ladi vice sindaco in base a quanto già preventivamente concordato al fine di garantire l’azione di governo nella prosecuzione del mandato amministativo. Il Sindaco Leccese dichiara: “Ringrazio con estrema riconoscenza l’Assessore Morini per l’attività svolta con tanta dedizione e impegno e auguro all’Assessore Conte buon lavoro, certo di una significativa collaborazione presente e futura”. L’Assessore Morini afferma: “Ricoprire il ruolo di Vice Sindaco per me è stato un grande onore che ho accolto con serietà ed entusiasmo e che ho ...