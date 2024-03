Furto d’auto da film a Fiumicino | rubata la macchina a un produttore cinematografico

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ieri sera asi è svolto unmolto costoso: ladri hanno sottratto ladi un. La Polizia sta indagando sul costoso– Ilcorrieredellacitta.comNella serata di ieri, aè avvenuto un. Non una normale sparizione della, considerato come il mezzo fatto sparire appartenga a un notohollywoodiano. La vicenda si è rivelata ghiotta per i ladri entrati in azione, che all’interno del veicolo hanno trovato migliaia di euro e soprattutto dei rarissimi orologi Rolex. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di ...