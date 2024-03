Furto al Museo Navale | ruba un crest dal salone | scoperto e denunciato un sessantenne

(Di lunedì 25 marzo 2024) La Spezia, 25 marzo 2024 – Passato il Santo... il. Un San Giuseppe davvero insolito per ilTecnicoche ha sede all’interno dell’Arsenale di Spezia che, come ormai tradizione, viene aperto al pubblico proprio in occasione delle giornate della tradizionale fiera che richiama in città migliaia di visitatori. Tra le tante bancarelle e le iniziative a supporto della rassegna la possibilità di visitare l’Arsenale è stata colta con particolare entusiasmo da tantissimi turisti ma anche dagli stessi spezzini. Tra questi ne ha approfittato, fin troppo visto il risultato, anche unresidente a Levanto che si è fatto prendere decisamente la mano e ha pensato di portarsi a casa un souvenir come ricordo dell’insolita giornata. Ha quindito un ...

