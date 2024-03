Furia Conceiçao, denunciato per aggressione ad arbitro e sindaco in un torneo per bambini: Sérgio Conceiçao , attuale allenatore del Porto e campione della Champions League, tra gli altri titoli, è stato coinvolto in un parapiglia di ordine pubblico a Cartaya durante la finale della Coppa Gañafote,...

