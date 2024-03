Fritz Wepper | morto l’assistente dell’ispettore Derrick | l’annuncio della compagna

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 25 marzo 2024) Addio a. L’attore tedesco era diventato noto grazie al ruolo di Harry Klein, fidato assistenteStephan(a cui prestava il volto Horst Tappert)polizia criminale di Monaco di Baviera nella serie tv cult L’ispettore. Ma era noto anche per un’altra fiction molto amata in Italia: Un ciclone in convento, dove indossava i panni del sindaco Wolfgang Woller. Come è, l’attore de L’ispettoree Un ciclone in conventoin una casa di riposo in Baviera all’età di 82 anni in seguito alle complicazioni di un tumore. La notiziascomparsa dell’attore, che si era ...