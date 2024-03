Fregene | viabilità provvisoria per le riprese di uno spot in via Mondello

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Fiumicino, 25 marzo 2025 – Il Comune di Fiumicino rende noto che martedì 26 e mercoledì 27 marzo è stata istituita la disciplina di trafficoper poter permettere lo svolgimento dellecinematografiche, RTI SPA, per lo"ACQUA VITASNELLA" , in località. Sarà, quindi, istituita la seguente disciplina trafficoper tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: Dalle ore 06.00 del 26 Marzo 2024 alle ore 23.59 del 27 Marzo 2024: – Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Via, per 20 mq, nel tratto compreso tra i civici 57 e 59.