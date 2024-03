Fratelli d’Italia scarica Santanchè | pressing per far dimettere la ministra indagata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Daniela Santanché potrebbe presto dimettersi dadel Turismo, sollecitata a farlo dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. All’interno di, infatti, c’è forte agitazione per le vicende giudiziarie che riguardano Santanché,per truffa all’Insp e falso in bilancio: il timore è che i guai con la legge dellapossano far perdere consensi al partito alla vigilia delle elezioni europee, in programma l’8 e il 9 giugno. Lo scorso venerdì la Procura di Milano ha notificato al’avviso di conclusione delle indagini per il filone che riguarda la presunta truffa ai danni dell’Inps messa in atto dalla società Visibilia, di cui laera amtrice. Tra il 2020 e il 2022 Visibilia avrebbe ricevuto ...