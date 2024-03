Franco Ricciardi | al Teatro Cilea per un concerto esclusivo “Je a Teatro” in scena oggi 25 marzo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) . Biglietti in prevendita dalle 21 ” La decisione fu presa subito dopo ilallo stadio Maradona, io e la mia squadra ci domandammo cos’altro potevo fare dopo un simile evento. Esibirmi alfu la risposta tra le più entusiasmanti, qui non solo canto ma mi confido, mi racconto. Sono con la mia famiglia, ed è bellissimo ” – dichiara. Il tour teatrale nazionale “ Je a” diproseguelunedì 25– dalle ore 21 biglietti in prevendita – aldi Napoli; oramai undi riferimento anche per la musica dl vivo. Dopo più di trenta tappe in ...