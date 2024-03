Francia | Maignan verso una maglia da titolare nell’amichevole contro il Cile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Mikedovrebbe tornare a difendere i pali dellain occasione dell’amichevoleil. A fare chiarezza è stato il ct Didier Deschamps, che in conferenza stampa ha annunciato un cambio radicale dell’11rispetto a quello che è sceso in campola Germania. A protezione del portiere del Milan ci saranno Clauss, Saliba, Konaté e Theo Hernandez. A centrocampo dubbio tra Fofana e Guendouzi al fianco di Tchouameni e Camavinga, mentre in attacco sono pronti Kolo Muani e Giroud al fianco dell’intoccabile Mbappé. SportFace.