Francia-Cile Amichevole | 26-03-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 25 marzo 2024)sotto tono per ladi Deschamps, che per la seconda volta negli ultimi 6 mesi cede ai tedeschi sempre subendo 2 gol. Partita scialba di Mbappè e compagni, colpiti a freddo dal gol di Wirtz e incapaci di imbastire una reazione degna di nota, con lo 0 a 2 di Havertz arrivato ad inizio ripresa che ha di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Nei 23 Anche gli interisti Pavard e Thuram e i milanisti Maignan, Hernandez e Giroud PARIGI (FRANCIA) - C'è Anche Adrien Rabiot , sebbene abbia saltato per infortunio le ultime gare della Juventus, ... (ilgiornaleditalia)

Sarà presente anche Adrien Rabiot , sebbene abbia saltato per infortunio le ultime gare della Juventus, fra i 23 convocati da Didier Deschamps in vista delle prossime due amichevoli della Francia , il ... (sportface)

Olivier Giroud ha parlato, a RMC Sport, della sconfitta contro la Germania in amichevole : “Non siamo riusciti a concretizzare le nostre occasioni. C’è sicuramente qualcosa da migliorare, ma è meglio ... (sportface)

Francia, Guendouzi ritorna al Vélodrome e rivela il suo rimpianto - Dopo la sconfitta con la Germania, è tempo di un altro test per i Bleus. Martedì affronteranno in amichevole il Cile, il match si disputerà al Vélodrome e ...lalaziosiamonoi

Francia, Thuram: rendimento diverso tra Nazionale e Inter. Una frase del ct lo assolve - Qualche critica di troppo per Thuram dalla stampa francese dopo la gara con la Germania. Deschamps però lo ha incoraggiato ...fcinter1908

Francia-Cile, Deschamps cambia tutto: la scelta su Guendouzi - Altra amichevole in vista per la Francia. Dopo la sconfitta interna con la Germania, i Bleus tornano in campo martedì contro il Cile. Tante critiche alla squadra dopo l'ultima ...lalaziosiamonoi