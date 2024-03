Francia, chiede cessate fuoco permanente a Gaza dopo il Ramadan - (ANSA) - NEW YORK, 25 MAR - La Francia ha chiesto un "cessate il fuoco permanente" a Gaza dopo il Ramadan. Lo ha detto l'ambasciatore di Parigi all'Onu Nicolas de Riviere dopo l'adozione della ...tuttosport

I gruppi di livello sono una ghigliottina sociale: in Francia, un articolo di Laurence De Cock rinfocola la polemica - Esistono ragazzi che non sono portati per lo studio O forse esiste una scuola che non è portata per venire incontro alle esigenze di alcuni ragazzi Se lo chiede, in estrema sintesi, Laurence De Cock ...tecnicadellascuola

Borsa: Europa verso avvio in lieve calo, in settimana focus su inflazione Ue e Usa - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mar - Si attende una apertura in lieve calo per le Borse europee alla luce della performance debole dei listini asiatici mentre le tensioni internazionali, ...borsa.corriere