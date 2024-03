FOTO Volley | di chiude l’annata del ‘Falcetti’ | soddisfazione per i traguardi raggiunti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa, anche per quest’anno scolastico, l’avventura sportiva legata alla pallavolo per i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Falcetti di Apice e Paduli. Grande laper i: sia le ragazze che i ragazzi si sono aggiudicati il podio, unica scuola della provincia di Benevento a raggiungerlo in entrambe le categorie. Per il secondo anno di seguito le fasi finali del torneo si sono disputate presso la palestra della sede di Paduli, grazie alla forte volontà della dirigente Anna Signoriello, convinta sostenitrice dello sport e dell’importanza della giusta e sana competizione, e alla disponibilità dei docenti e dei collaboratori scolastici. Un forte e sentito ringraziamento al sindaco di Apice Angelo Pepe e al sindaco di Paduli Domenico Vessichelli, per la collaborazione e la ...