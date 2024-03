FOTO – Barella capitano e goleador con l’Italia | l’Inter lo esalta!

Il giorno dopo la brusca eliminazione dell’ Inter dalla Champions League in casa dell’Atletico Madrid, il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella , autore ieri dell’assist del momentaneo vantaggio ... (sportface)

I tifosi hanno votato il Man of the Match di Inter-Atletico Madrid, partita valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il club nerazzurro ha pubblicato su Twitter l’esito dei ... (inter-news)